التعادل يحسم مواجهتي مقرة أمام “سوسطارة” و الساورة أمام “السيسكاوة”

خيمت نتيجة التعادل، اليوم السبت، على مواجهتي نجم مقرة و إتحاد العاصمة، و شبيبة الساورة أمام إتحاد خنشلة.

في إطار ثاني جولات الموسم الجديد من الرابطة المحترفة.

وإنتهت المواجهة التي جمعت نجم مقرة و إتحاد العاصمة، بملعب الإخوة بوشليق بالمسيلة، بالتعادل السلبي.

فيما إنتهت المواجهة الثانية من ذات الجولة، بين شبيبة الساورة و إتحاد خنشلة، بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وافتتح المهاجم قدور، باب التسجيل لصالح “السيسكاوة” في الدقيقة 27 من الشوط الأول، وليعدل النتيجة لأصحاب الأرض، اللاعب، بوطيش، من علامة الجزاء في الدقيقة الـ80 من الشوط الثاني.

للإشارة، تتبقى مواجهة واحدة من الجولة الثانية، والتي ستجمع بين الوافد الجديد ترجي مستغانم و مولودية وهران.