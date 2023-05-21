التعادل يخيّم على القمة بين الرباعي الجزائري في الليغ 1

انتهت المباراة القوية التي جمعت بين نيس وتولوز بالتعادل السلبي في الجولة 36 من عمر الليغ 1 بملعب “اليانز ريفيرا”.

وعرفت المباراة تواجد أربعة لاعبين جزائرية دفعة واحدة والآمر يتعلّق بثلاثي نيس يوسف عطال وهشام بوداوي وبدر الدين بوعناني، إلى جانب لاعب تولوز المتألق فارس شايبي.

وأصبح بوعناني أحد أبرز اللاعبين في نيس الفرنسي، رغم صغر سنه، بفضل الأداء الكبير الذي أصبح يقدّمه في الاونة الاخيرة.

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