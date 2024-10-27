التعادل يخيّم على مبارتي انتر وجوفنتوس وليفربول وأرسنال

انتهت القمة الكروية بين إنتر ميلان ونادي جوفنتوس بالتعادل الإيجابي بتسجيل أربعة أهداف في كل شبكة، في لقاء ناري جرى بملعب “سان سيرو” التاريخي.

وسجل رباعية إنتر ميلان كل من زيلنسكي بثنائية وميختاريان وديمفريس، في حين سجل رباعية جوفنتوس كل من فلافوويتش وتيموثي ويا ويالديز بثنائية.

كما انتهت القمة الكروية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وغريمه ارسنال بالتعادل بتسجيل هدفين في كل شبكة، في لقاء عرف تألق الفرعون المصري محمد صلاح.

وسجل ثنائي أرسنال كل من ساكا ومارينو ، في حين سجل هدفي ليفربول كل من فان دايك وصلاح.

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