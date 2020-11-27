التعادل يسيطر على اليوم الأول من بطولة 2020/2021

الرياضة
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التعادل يسيطر على اليوم الأول من بطولة 2020/2021 صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سيطر التعادل على مباريات الجولة الأولى من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى التي جرت أمسية اليوم الجمعة بعد 8 أشهر من التوقف.

مولودية وهران تعادلت ضد المضيف نصر حسين داي بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة بهدف لهدف.

سجل بوطيش للضيوف في الدقيقة ال44 بينما عدل مفتاح للنهد في الدقيقة ال47.

وبملعب زوقاري الطاهر تعادل بذات النتيجة سريع غليزان ضد الضيف أتلتيك بارادو.

تقدم بن بوعلي للباك في الدقيقة ال15 قبل أن يعدل حيتالة للرابيد في الدقيقة ال44.

هذا بينما حسم التعادل السلبي لقاء شباب قسنطينة ضد وداد تلمسان.


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