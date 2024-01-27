التعادل ينهي لقاء بن عكنون والبيض وشبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات

حقق فريق شبيبة القبائل فوز ثمينا، أمام إتحاد واد بثلاثية مقابل اثنين ضمن مباريات الجولة 15 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

و قاد المتألق كسيلة بوعاليا صاحب الثنائية وأدم رجم صاحب الهدف الثالث، رفقائهم لرد الاعتبار اليوم داخل القواعد، بعد الخيبة في المباراة الأخيرة امام مولودية البيض.

كما حقق فريق مولودية البيض تعادلا ثمينا هو الأخر أمام المستضيف نجم بن عكنون، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وأكد إتحاد بسكرة مجددا على عودته القوية بعد تحقيق الفوز أمام الضيف جمعية الشلف بثنائية نظيفة.

النتائج كالتالي:

بن عكنون 1 – 1 م البيض

ش القبائل 3 – 2 إ واد سوف

إ بسكرة 2 – 0 ج الشلف

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