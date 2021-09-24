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التعامل بـ “البيتكوين”.. غير قانوني

بقلم وفاء.ب
التعامل بـ “البيتكوين”.. غير قانوني
العملة الرقمية بيتكوين
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أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الجمعة، على أن كل النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الرقمية غير قانونية وتهدد ضمانة أصول الأشخاص.

وفي بيان للبنك المركزي الصيني، حسم هذا الأخير موقفه حيال التعامل بالعملات الرقمية وذلك في أخر إجراء من الإجراءات التنظيمية. للقضاء على تداول العملات المشفرة.

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ونذكر أنا الصين، وسّعت حملاتها ضدّ العملات الرقمية، وطلبت من عدة مصارف كبرى وشركات دفع التشدد بإجراءاتها حيال العملات الرقمية المستخدمة في التعاملات التجارية. كما أصدرت في وقت سابق أوامر بتعليق عمليات تعدين لعملة “بيتكوين” الرقمية في إقليم سيشوان

وللإشارة، هبطت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بيتكوين دون مستوى 44 ألف دولار، في تراجع هو الثاني خلال شهر سبتمبر الجاري، وفق بيانات التداول.

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