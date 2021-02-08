التعاون الألماني -الجزائري: مشروع GIZ يدعم 34 بلدية وهذه أهدافه

تم إطلاق مشروع البلديات الخضراء في ديسمبر 2020، بتوقيع بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووكالة التعاون الألمانية (GIZ).

وسوف يتم تنفيذه حتى مارس 2023، حيث حددت الحكومة الجزائرية أهداف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وحسب سفارة ألمانيا لدى الجزائر، تركز هذه الأخيرة على استخدام الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

ويركز المشروع بشكل خاص على التنفيذ المحلي، بموجب تفويض من الحكومة الألمانية ، تدعم الوكالة الالمانية 34 بلدية في الجزائر.

ويدعم المشروع هذه البلديات في جهودها لزيادة استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة.

وستكون البلديات قادرة على توفير جزء من تكاليف الطاقة الخاصة بها، وستساهم في تحقيق أهداف حماية المناخ الوطنية.