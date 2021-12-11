التعاون الإقتصادي بين الجزائر وكرواتيا على رأس المحادثات بين لعمامرة ونظيره الكرواتي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، محادثات مع نظيره الكرواتي جوردان جرليك رادمان.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد تطرق في هذه المحادثات الى سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وعلى وجه الخصوص التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف نفس البيان، أن المباحثات توسّعت إلى وفدي البلدين حيث تم إجراء تقييم شامل لوضع العلاقات الثنائية.

بالإضافة الى سبل تعزيزها بما يحقق الأهداف المشتركة المنشودة.

ليتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة خارجية كرواتيا.

وعلى هامش هذه الزيارة، سيتم عقد منتدى للأعمال قصد بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وكرواتيا.

يذكر ان وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا، جوردان جرليك رادمان يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.

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