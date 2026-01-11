التعاون الثقافي والاقتصادي محور لقاء وزيرة الثقافة ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، صباح اليوم بمقر الوزارة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التوجه الوطني الرامي لتنويع الاقتصاد وتثمين الفعل الثقافي الخلاق للثروة.

وحسب بيان للوزارة، شكّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثقافي الاقتصادي وتنسيق الجهود لترقية الفعل الثقافي. مع التركيز على تطوير مختلف القطاعات الثقافية والفنية باعتبارها محركات اقتصادية مستدامة تعزز الإشعاع الثقافي للجزائر.

واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، الفرص المتاحة في مجالات الثقافة والفنون، مؤكدة أهمية إشراك أرباب العمل والمستثمرين في الحركية الاقتصادية التي يشهدها القطاع.

وعقب النقاش، اتفق الطرفان على إعداد خريطة طريق لتنفيذ مشاريع مشتركة على المديَين القصير والمتوسط، تشمل مشاريع متعددة تعزز البنية التحتية الثقافية.

وتضمنت هذه المشاريع إنجاز واستغلال مدن سينمائية متكاملة توفر مرافق حديثة للإنتاج والعرض السينمائي، إضافة إلى دعم إنتاج الأعمال المسرحية والمساهمة في تطوير الحظائر الثقافية لتكون فضاءات تروج للثقافة الجزائرية وتجذب الزوار والسياح.

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة حرصها على الارتقاء بالقطاع الثقافي والفني ليكون حاضنة للإبداع والتنمية الاقتصادية، فيما أشاد رئيس المجلس بالديناميكية التي يشهدها القطاع، مؤكدا استعداد المجلس للمساهمة في هذه الحركية. وتعهّد الطرفان بالعمل المشترك لتفعيل برامج التعاون بما يعكس طموحات الجزائر في تعزيز الصناعة الثقافية الوطنية وتوسيع آفاق الاستثمار والإشعاع الفني.