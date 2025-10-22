التعاون الثنائي في مجالي المحروقات والمناجم محور لقاء عرقاب مع وزير الطاقة القطري

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، بالدوحة، مع وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، سعد بن شريدة الكعبي ، بحضور سفير الجزائر لدى دولة قطر وعدد من إطارات القطاع.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الجانبان بهذه المناسبة، واقع وآفاق التعاون الثنائي في مجالي المحروقات والمناجم، وأكّدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تعززت بفضل الإرادة السياسية لقائدي البلدين.

وأشاد عرقاب، خلال اللقاء، بالديناميكية التي تعرفها علاقات التعاون بين البلدين في جميع القطاعات خاصة قطاع المحروقات، ودعا الشركات القطرية إلى توسيع وتعزيز تعاونها واستثماراتها في الجزائر في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والمناجم، في ظل المزايا التي تتيحها الأطر القانونية للمحروقات والمناجم الجديدة.

كما تم التطرق إلى التبادل التقني وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات التحويل وصناعة النفط والغاز بصفة عامة.

من جهته، عبر وزير الدولة القطري عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية، مؤكدا الاهتمام والاستعداد الدائم والمستمر للشركات القطرية، وعلى رأسها قطر للطاقة.بتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية، ومثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين داخل منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.