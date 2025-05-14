التعاون الثنائي في مجال الصناعة الصيدلانية.. وزير الصحة يتباحث مع نظيره الإيفواري 

أجرى أمس وزير الصحة، عبد الحق سايحي بمقر الوزارة، محادثات عبر تقنية التحاضر عن بعد مع نظيره، وزير الصحة والنظافة العامة والتغطية الصحية الشاملة لجمهورية كوت ديفوار، بيير انجو ديمبا.

في مستهل هذا اللقاء، عبر الوزيران عن سعادتهما بعقد هذا اللقاء الذي يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. ويعكس الإرادة المشتركة لتكثيف التعاون وتوسيعه في مجال الصحة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى العلاقات الممتازة التي تربط الجزائر وكوت ديفوار، والتي تتميز بالتفاهم المتبادل، والتنسيق المستمر. والرغبة الصادقة لدى الجانبين في تعزيز أواصر التعاون الثنائي. لاسيما في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها الصناعة الصيدلانية.

كما تناول اللقاء الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الصحة لجمهورية. كوت ديفوار إلى الجزائر. والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق وتحديد خارطة طريق عملية لتجسيد مشاريع تعاون استراتيجية. في إطار رؤية موحدة وشاملة ترتكز على تعزيز الأمن الصحي في البلدين وعلى مستوى القارة الإفريقية.