التعاون الثنائي والإستثمار محل تقييم بين جراد ووزير الشؤون الخارجية الإمارتي

الوطني
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التعاون الثنائي والإستثمار محل تقييم بين جراد ووزير الشؤون الخارجية الإمارتي
بقلم نويس عبد الجلال

استقبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زيد آل نهيان.

وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، أنّ اللقاء الذي جمع الثنائيين، سمح إلى تقييم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وكذا النظر في سبل دعمه، لاسيما في مجالي الشراكة والاستثمار.

وأضاف البيان، أنّ اللقاء قد عرج إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأزمة الليبية حسب آخر التطورات.

للإشارة، حضر اللقاء من الجانب الجزائري كل من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان.


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