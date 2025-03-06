التعاون الثنائي ومحاربة التهريب.. الوزير الأول يتحادث مع نظيره التونسي

أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم إتصالا هاتفيا برئيس حكومة الجمهورية التونسية كمال المدوري. حيث تبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وشكلت المحادثات مناسبة للإشادة عاليا بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين. مع تأكيد الإرادة المشتركة لتكثيف الجهود من أجل ترقية التعاون الثنائي في شتى المجالات الى مستوى التكامل الاستراتيجي وفقا للرؤية المشتركة لقائدي البلدين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

كما إستعرض الجانبان واقع وآفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، لاسيما ما تعلق منها بتنمية المناطق الحدودية وتعزيز التنسيق والتشاور. من أجل تنميتها و مواجهة التحديات المشتركة لاسيما ظاهرة التهريب. وذلك في إطار اللجنة المشتركة لتنمية التعاون الحدودي بين البلدين.

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