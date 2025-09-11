التعاون الجزائري  الصيني..مراد يستقبل وفدا صينيا

استقبل إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صباح اليوم وفدا صينيا برئاسة هو مينغ لانغ، نائب وزير تسيير الطوارىء لجمهورية الصين الشعبية، بحضور المدير العام للحماية للمدنية. بوعلام بوغلاف.

حيث ذكر الطرفان في مستهل اللقاء بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، و الوتيرة المدعومة للتعاون الثنائي المستلهمة من التوجيهات السامية لرئيسي البلدين.

و تم بالمناسبة استعراض آفاق التعاون بين القطاعين الوزارين في مجال مجابهة مخاطر الكوارث و التدخل في حالات الطوارئ، و كذا تباحث سبل تعزيز التبادل المثمر للخبرات، و الانتقال نحو مرحلة عملياتية للعمل الثنائي المشترك.

و بالمناسبة، أثنى نائب وزير تسيير الطوارىء لجمهورية الصين الشعبية بمستوى الإحترافية الذي وقف عليه خلال زيارته لمختلف هياكل جهاز الحماية المدنية الجزائرية، و التطور الملحوظ في آليات التدخل، كما أشاد بقيم التضحية و الشجاعة التي لمسها لدى مختلف منتسبي هذا السلك النبيل و إرادتهم القوية في حماية الأشخاص و ممتلكاتهم.