التعاون العسكري الجزائري- الهندي: تمرين بحري بين قاطرة “المنجد” والطواف ” INS Sumedha “

رست اليوم بميناء الجزائر السفينة الطواف ” INS Sumedha ” التابعة للبحرية الهندية، في توقف يدوم 4 أيام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني قام قائد الطواف الهندي رفقة ممثل السفارة الهندية بالجزائر، بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى. الزيارة جرت بمقر القاعدة البحرية بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى.

وأضاف البيان انه خلال هذا التوقف، سيتم تنفيذ تمرين في البحر من نوع PASSEX، بين قاطرة أعالي البحار”المنجد” رقم المتن 701 التابع للقوات البحرية الجزائرية والطواف ” INS Sumedha ” التابع للبحرية الهندية. حيث يهدف هذا التمرين إلى تعزيز وتطوير التعاون العملياتي المشترك بين قواتنا البحرية والبحرية الهندية.