التعاون والتضامن .. القوة السحرية لسكان قرى ومداشر تيزي وزو لمواجهة قساوة الشتاء

إستطاعت قرى ومداشر ولاية تيزي وزو مواجهة قساوة فصل الشتاء والظروف المناخية الصعبة بأسط الامكانيات.

والزائر لهذه القرى خاصة في فترة تساقط الثلوج بكثافة يلاحظ جليا، وبوضوح روح التعاون والتضامن التي تسود ساكنيها .

فعندما تعزل الثلوج الكثير من القرى يستحيل على أحد مواجهتها بمفرده، فتتحول القرية الى منزل واحد وساكنيها الى رجل واحد.

الكل يتعاون حسب إمكانياته اما بسيارته لاسعاف المرضى والنساء الحوامل اوبسواعده لازالة الثلوج امام ابواب المنازل اوفي مسالك القرى.

وحتى ان هناك شباب يتطوعون لخدمة كبار السن العاجزين عن الخروج من منازلهم .

فبالرغم من التغيرات الكبيرة التي طرأت على الحياة بمنطقة القبائل، إلا أن سكانها مايزالون متمكسين بأصولهم وأخلاقهم المتعلقة بالتعاون والتضامن.

ما جعلهم ينجحون في كل مرة من تجاوز المحن ومواجهة تموقعهم الجغرافي الصعب .