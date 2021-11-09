متزوجون يرغبون في التعدد

أباح ديننا الحنيف مسألة التعدد، وهذا تحصينا للنفس واستقرارا للذات، كما أنه بات من المؤكد أن نضج تفكير حواء، ما جعل الكثيرات يقتنعن بمسألة التعدد، لهذا جعلنا هذا الركن متنفسا لكن من يرغب في التعدد على سنة الله ونبيه سيد الخلاق، فكل التوفيق نتمناه للجميع، كما نتمنى أن نكون سببا في إرساء الحلال والمودة إن شاء الله.

الرقم السري :

135900

من تسكن قلبي وتكون زوجة ثانية لي..

بدون إطالة ومقدمات، أتمنى اليوم من المولى أن يجعل أمنيتي حقيقة وأعثر على من ترضى التعدد ونكون لي زوجة ثانية أحيا إلى جانبها الود والر احة، أنا رجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري، ابلغ من العمر54سنة، كما أنني متزوج و لي ابناء كبار و بالغين، متقاعد ولدي سكن، و يمكنني توفير سكن خاص للزوجة الثانية.

بكل صدق أعد أن أكون عادلا وأن لا أميل كل الميل، سأفتح لك قلبي، وبيتي وأجعلك قرة عين لي، لا أريد منك سوى التفهم والمعاشرة بالمعروف، فأنا لست من الرجال الذي يبالغون في الشروط، فكل أملي زوجة ذات أخلاق، لا يهمني من أي ولاية تكون، سنها لا يتعدى 50 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة حتى بأولاد، كما لا أهتم إن كانت هذه المرأة عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135901

من تلهمني الاستقرار.. وتجعلني أشعر بالسعادة على الدوام

بدون مبالغة، سأقول للتي ترضى التعدد وأن تكون لي زوجة ثانية، أنك ستحيين إلى جانبي الود وتكوني في قمة السعادة، فقط أريد منك الصدق والمحبة، أنا رجل من العاصمة، أبلغ من العمر 41سنة، متزوج ولي بيت مستقل، أعمل كناقل للبضائع على متن شاحنتي الخاصة.

ابتغي الحلال إلى جانب امرأة سنها أقل من 40 سنة، لا يهمني إن كانت أرملة أو مطلقة، أفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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