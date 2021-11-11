رجال يرغبون في التعدد في أقرب الآجال

الزواج سنة شرعها الله ليعف الإنسان نفسه ويحافظ على بقاء نسله، ويكون طريقا للتواصل والبر والرحمة. وهو كذلك سكنا يؤوي إليها الزوجان فيلقيان عنده أعباء الحياة الخارجية، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الراغب في التعدد. فمن المؤكد أن له أسبابه التي دفعت به ليتخذ هكذا قرار. لهذا نمنح نحن الفرصة لكل من يعرض التعدد في الحلال ويعد أن يقيم العدل ويتقي الله.

الرقم السري :

135915

على سنة سيد الخلق سأطرق بابك..

رجل من ولاية ميلة، متزوج أب لأبناء هم قرة عين له وأعز ما يملك، يبلغ من العمر 50 سنة. لديه سكن خاص ويعد بتوفير سكن أخر للزوجة المستقبلية. بعد مشوار علمي الذي كُلل بالنجاح اعتلى منصبا هاما في إحدى المؤسسات الهامة، يتمنى التعدد والظفر بزوجة ثانية. تمد له يدها، ويمضيان في عالم يسوده المحبة والمودة، حبذا لو تكون ذات مستوى جامعي، سنها لا يتجاوز 35 سنة. لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ولا يهم كذلك وضعها الاجتماعي، فأكثر ما يناشده الأخلاق الرفيعة.

الرقم السري :

135916

قصده الحلال.. وزوجة متفهمة تكون له خير متاع

رجل من العاصمة، مضى من عمره 45 سنة، موظف مستقر، متزوج وأب لأبناء. يتمنى في القريب العاجل أن يجمعه القدر من خلال هذ ا الركن الأغر ببنت الأصول. التي تؤمن أكثر متا تؤمن به بقدسية التعدد الذي هو في الأصل أسوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لديه من الشروط سوى أن تكون طيبة خلوقة، يريدها من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 38 سنة، أريدها عزباء. ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل واحد. وأكثر ما أريده أن تكون ماكثة في البيت وعلى قدر من العلم والثقافة وسأضمن لها سكنا خاصا بها.

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