التعديلات المُرتقبة لكرة القدم العالمية تُثير قلق بيراف

عبّر مصطفى بيراف، رئيس جمعية اللجان الأولمبية، عن قلقه من التغييرات التي تسعى الفيفا لتطبيقها على مُستوى كرة القدم العالمية في الفترة القادمة.

وطالب بيراف من أعضاء “لا كنوا”، الوقوف صفا واحدا ضد هذه التعديلات، والتي ستكون كرة القدم الإفريقية أكبر المُتضررين منها.

وقال في كلمة له أمام أعضاء هيئته :”هذه التعديلات ستكون لها نتائج كارثية على كرتنا الإفريقية، والبرمجة المكثفة ستجعل العديد من الرياضات الأخرى تفقد بريقها، وهو ما يتعاكس مع الروح الأولمبية”.

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