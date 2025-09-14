التعديل الحكومي: دمج وزارتين وتقسيم أخرى

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإجراء تغيير حكومي، والذي حمل تغييرا مس 3 وزارات.

وحمل التعديل الحكومي الجديد، دمجا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مع وزارة النقل.

حيث تم تعيين ابراهيم مراد ​وزير دولة، مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية. كما تم تعيين سعيد سعيود، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.

فيما تم تقسيم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، إلى وزارتين. حيث تم تعيين محمد عرقاب​ وزير دولة، وزيراً للمحروقات والمناجم، ومراد عجال وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة.

كما تم تعيين محمد عبد النور رابحي وزيراً، والياً لولاية الجزائر، وبذلك تم تكليفه بحقيبة وزارية في مجلس الحكومة.