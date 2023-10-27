التعرف على جثة تم العثور عليها داخل حقيبة عام 1988

تم التعرف على جثة عثر عليها في عام 1988 في حقيبة داخل سلة المهملات، في ولاية جورجيا. وتواصل الشرطة تحقيقاتها للعثور على القاتل.

بعد مرور 35 عاماً على اكتشاف جثة داخل حقيبة عُثر عليها في حاوية قمامة في ولاية جورجيا (الولايات المتحدة). تمكنت الشرطة للتو من التعرف على هوية الضحية. ومن خلال تحليل الحمض النووي، علم المحققون أنه كيم تشونغ أون. وهي امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 26 عامًا، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

وإذا كانت هذه الخطوة الأولى تعطي الأمل للشرطة في توضيح هذه القضية. فلا يزال هناك الكثير من الألغاز التي يتعين توضيحها.

وقال مكتب الشريف في بيان: “نحن نعمل بلا كلل لتحقيق العدالة وإغلاق هذه القصة”.

وتعود الوقائع إلى فيفري 1988، تم العثور على جثة الشابة ملفوفة بالبلاستيك بشريط لاصق. داخل حقيبة قماش بنية اللون، في سلة المهملات.

كما كشف تشريح الجثة التي أجريت عليها أنها ماتت اختناقا في الأيام الأربعة إلى السبعة التي سبقت اكتشافها. لكن لم يتم التعرف على القاتل ولا الضحية، رغم التحقيقات ودراسة بصمات الجثة.

وبعد سنوات من عدم الاستجابة، قرر مكتب التحقيقات بجورجيا إرسال الحمض النووي للضحية إلى شركة خاصة لعلم الأنساب في تكساس.

وبذلك يمكن مقارنة البصمات المجهولة بقاعدة البيانات الجينية الكبيرة المتوفرة لديه.

وكانت هذه العملية ممكنة لأنها تم تمويلها من قبل منظمة مشروع العدالة. وهي مجموعة من المانحين الذين يسعون إلى توضيح القضايا التي لم يتم حلها.

وعلى الرغم من هذا التحديد، وهو خطوة عملاقة في التحقيق، فإن الشرطة لا تريد التوقف عند هذا الحد. وتطلب من أي شخص لديه معلومات عن هذه القضية الاتصال بها.