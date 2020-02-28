التعرف على جثث 3 حراقة جزائريين في بنزرت بتونس وإجلاؤها إلى قالمة بعد ساعات

تمكنت عائلات شباب حراقة من قالمة، اليوم الجمعة، من التعرف على 3 من ذويها، تتواجد جثثهم على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بنزرت في تونس.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عائلات الحراقة المفقودين، الذين خرجوا في رحلة هجرة غير شرعية منذ يقارب أسبوعين، قبل أن تنقطع أخبارهم، قد تنقل ممثلون عنهم إلى تونس.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن ممثلي عائلات الحراقة الجزائريين قد تمكنوا من التعرف على ثلاث جثث، لفظتها أمواج البحر بسواحل بنزرت.

وتضيف المصادر أن إجراءات إجلاء الجثث ونقلها إلى الجزائر قد تمت مباشرتها، على أمل أن تنتهي العملية مساء اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تصل جثث الحراقة الثلاثة هذا المساء إلى الجزائر، وتحديدا إلى قالمة، لتمكين عائلاتهم من إقامة جنائزهم وتشييعهم.

وتفيد الأنباء المتحصل عليها، أن عملية إجلاء جثث الحراقة ستتم عبر البر، وتحديدا من خلال معبر أم الطبول بالطارف.

و بالموازاة مع ذلك، شرعت عائلات أخرى لحراقة ما يزالون في عداد المفقودين في تنظيم وقفة احتجاجية زوال اليوم، أمام نصب التذكاري هواري بومدين وسط مدينة قالمة.

وطالب المحتجون السلطات الجزائرية بالتدخل لدى نظيرتها التونسية لتوسيع وتكثيف دائرة البحث عن بقية الحراقة الذين لم يظهر أي أثر لهم.