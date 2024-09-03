التعرف على رجل تم العثور عليه متجمداً في كهف عام 1977

بعد ما يقرب من نصف قرن من الأسئلة، تم أخيرًا التعرف على نيكولاس بول جروب. بفضل بصمات الأصابع التي عثر عليها أحد المحققين.

كما أعلنت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك شبكة سي إن إن. فقد تم أخيرًا التعرف رسميًا على “Pinnacle Man”. وهو اللقب الذي أطلق على جثة متجمدة عثر عليها في 16 جانفي 1977 في كهف في ولاية بنسلفانيا. بالقرب من القمة التي تحمل نفس الاسم، من قبل السلطات الأمريكية.

في ذلك اليوم، كان المتنزهون هم من عثروا على الجثة هامدة، بينما كانت هذه الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة. تمر بأحد أبرد الأشهر المسجلة منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية.

وخلص تشريح الجثة الذي تم إجراؤه في اليوم التالي إلى أن الوفاة كانت بسبب الانتحار المرتبط بجرعة زائدة من المخدرات. وهي الفينوباربيتال والبنتوباربيتال. إلا أن هوية هذا الرجل ذو الشعر الطويل واللحية الكاملة ظلت مجهولة.

العثور على آثار أقدام

ومع مرور الأيام، لم يطالب أحد بالجثة، التي دُفنت في نهاية المطاف في مقبرة بوتر فيلد في مقاطعة بيركس.

وحتى عام 2024، تم تسجيل الشخص المجهول في قاعدة بيانات النظام الوطني للأشخاص المفقودين ومجهولي الهوية.

وتم استخراج جثته في عام 2019 لإجراء فحص كامل للطب الشرعي على أسنانه، ولم يسفر ذلك عن شيء.

أخيرًا، في أوت 2024، حدث تقدم كبير. ورغم أن اختبارات الحمض النووي المختلفة التي أجريت في السنوات الأخيرة. لم تسفر عن شيء، إلا أن محقق شرطة ولاية بنسلفانيا المسؤول عن القضايا التي لم يتم حلها عثر أخيرا. في الملفات، على بصمات الأصابع التي تم أخذها في عام 1977 وقت تشريح الجثة، والتي كانت مفقودة.

وتم نقل هذه البصمات في 12 أوت إلى خبير بصمات الأصابع في مكتب التحقيقات الفيدرالي. والذي تمكن في أقل من ساعة من العثور على تطابق.

وتعود هذه المطبوعات إلى شخص يُدعى نيكولاس بول جروب، وهو في الأصل من فورت واشنطن في ولاية بنسلفانيا، وكان يبلغ من العمر 27 عامًا وقت وفاته.