التعرف على هوية أحد الإرهابيين الخطيرين الذين تم القضاء عليهما أمس ببومرداس

تمكنت وزارة الدفاع الوطني، من التعرف على هوية أحد الارهابيين الخطيرين، الذين تم القضاء عليهما أمس، بدلس، ولاية بومرداس.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالمسمى مسرور رشيد، المكنى خطاب، والذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2008، في حين لا تزال عملية التعرف على هوية الإرهابي الثاني جارية.

من جانب آخر، كشفت ودمرت مفارز الجيش، 7 مخابيء للإرهابيين، وورشة لصناعة المتفجرات بمنطقة واد القصب، بعين الدفلى.

بالإضافة، لقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ونظارة ميدان وكمية من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار،8 منقبين عن الذهب، بحوزتهم معدات للتنقيب عن الذهب.

في حين أوقفت مفرزة أخرى وعناصر الدرك الوطني بأم البواقي، شخصين ضُبط لديهما كمية من الذخيرة، 1500 خرطوشة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل، بوهران/ ، محاولة هجرة غير شرعية لـ 18 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

فيما تم توقيف 63 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان و14 مهاجرا آخر بتمنراست.