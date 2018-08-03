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التعرف على هوية الإرهابيين المقضى عليهم بسكيكدة

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التعرف على هوية الإرهابيين المقضى عليهم بسكيكدة
بقلم مصطفى.ق

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن التعرف على هوية الاربع ارهابيين  المقضى عليهم يوم 30 جويلية 2018، بمنطقة بيسي ببلدية عزابة في سكيكدة.

ويتعلق الأمر بكل من:

– المسمى”حمودي عمار” المكنى “محمد أبو ضرار” الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994؛

– المسمى “مزهود معاذ ” المكنى “مراد /أبو عبد السلام” ،الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009؛

– المسمى  “يوسفي خالد ” المكنى “القعقاع/داودي” الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008؛

– المسمى ” بينينال رابح” المكنى “عبد الله المتيري”،الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.


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