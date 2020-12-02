التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه في جيجل

تم التعرف على الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بواد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير “خليفي محمد” المدعو عبد الحق زموري، وكان ينشط في بومرداس ضمن سرية زموري.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن الارهابي المقضي عليه، كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001.

للتذكير فإن هذه العملية التي لا تزال متواصلة، وأفضت يوم أمس، إلى القضاء على ثلاثة 3 إرهابيين.

كما تم استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة.