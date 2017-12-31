التعرف على هوية الإرهابي المقضى عليه أمس بجيجل

تم التعرف على هوية الإرهابي الخطير المقضي عليه بجيجل، ويتعلق الأمر بـ “غ. محمد سليم” المكنى “أبو ياسر”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، فإن الإرهابي المقضى عليه إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

وأضاف أن العملية جاءت في إطار محاربة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس بمنطقة مشتة محسن بجيجل.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين قزام.

14 مولدا كهربائيا و 13 مطرقة ضغط، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود تاجر مخدرات

وحجزوا 15 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، و777 وحدة من مختلف المشروبات بكل من غليزان ووهران.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة أشخاص بحوزتهم أربعة أسلحة نارية ببسكرة.

في حين تم توقيف 38 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان وبشار وميلة.