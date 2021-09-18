التعرف على هوية صاحب جثة عُثر عليها محروقة في البويرة

مصالح الأمن اكتشفت بأنه شخص في الأربعينات وتاجر ينحدر من “السدرية” في المدية

توصلت تحريات مصالح الأمن المختصة في ولاية البويرة، نهاية الأسبوع المنقضي، إلى الكشف عن هوية الشخص المقتول الذي عثر على جثته منذ الأسبوع المنقضي، داخل برميل مغطى بالحجارة بعد إضرام النار فيها لطمس الجريمة، وذلك في منطقة غير بعيدة عن حمام “اكسانة” الكائن في “الهاشمية”.

وحسب تحقيقات مصالح الأمن، فإن الجثة تعود لشخص يدعى “هـ.م”، وهو في الأربعينات من عمره، ينحدر من بلدية “السدرية” بإقليم ولاية المدية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الضحية هو تاجر خضروات، ويملك مركبة من نوع “تويوتا هيليكس”، حسب شهادات أفراد من عائلته.

وأوضحت المصادر بأن الضحية اختفى عن الأنظار لمدة يومين، قبل العثور على جثته في البويرة.

وتميل ترجيحات محققي مصالح الأمن إلى فرضية الدافع الانتقامي، ووقوف عصابة أشرار وراء جريمة القتل، بدليل لجوء الجناة إلى حرق الجثة في محاولة لإخفائها، بالإضافة إلى عدم العثور على مركبته إلى حد الآن.