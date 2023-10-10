التعليم الابتدائي.. تقليص مدة اختبارات الفصل الثالث

قررت، وزارة التربية، تقليص فترة إجراء اختبارات الفصل الثالث، بالنسبة للتعليم الابتدائي.

حيث انخفضت الفترة من 10 أيام إلى 5 أيام، من 26 إلى 30 ماي من السنة المقبلة. كما يتعلق الأمر بكل من امتحانات السنوات الأولى والثانية والثالثة، والرابعة والخامسة ابتدائي.

هذا برنامج الاختبارات الفصلية

وقررت وزارة التربية، توحيد فترات الاختبارات الفصلية، للأطوار التعليمية الثلاث. في حين، أشارت وزارة التربية، إلى أن توحيد فترات إجراء الاختبارات الفصلية لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.

كما أعلنت، الوزارة رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية الحالية. كما أشارت وزارة التربية، في بيان لها، إلى أن اختبارات الفصل الأول بالنسبة للإبتدائي، ستنطلق من 5 إلى 14 ديسمبر. أما الفصل الثاني فستكون من 5 إلى 14 مارس 2024. والفصل الثالث من 26 إلى 30 ماي.

وفيما يخص التعليم المتوسط، فإن اختبارات الفصل الأول، ستكون من 3 إلى 7 ديسمبر. والفصل الثاني للتعليم المتوسط من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للسنة الأولى، الثانية، الثالثة من 19 إلى 23 ماي. أما الفصل الثالث للسنة الرابعة “البيان التجريبي” من 12 إلى 16 ماي.

أما التعليم الثانوي، فإن اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر، الفصل الثاني للتعليم الثانوي من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الأولى والثانية من 19 إلى 23 ماي. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الثالثة من 12 إلى 16 ماي.

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