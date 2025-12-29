التعليم العالي:تسجيل 80 شراكة تنفيذية مبنية على مشاريع مبتكرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إدماج مؤسسات البحث في المشاريع الاقتصادية والانتاجية. بحيث بلغ عددها 80 شراكة تنفيذية مبنية على مشاريع مبتكرة.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه تم متابعة وتسجيل 539 نتيجة بحثية في سجل التثمين الوطني منها 127 منتجا تقنيا وخدميا مشتق من هذه النتائج.

كما تمّ تعزيز الشراكة مع القطاع الاقتصادي بإنشاء 77 فريق بحثي مختلط دائم.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جذب الاستثمارات قدر بـ2.8 مليار دج محقق من طرف حاضنات الأعمال البحثية.