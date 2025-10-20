التعليم العالي.. إطلاق المكتبة الرقمية لديوان المطبوعات الجامعية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الإطلاق الرسمي للمكتبة الرقمية الجامعية التابعة لديوان المطبوعات الجامعية. المؤسسة الرائدة في نشر وتوزيع الكتب الجامعية في الجزائر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المساعي الاستراتيجية للوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة التعليمية الجامعية. وتوفير بيئة رقمية متكاملة تتيح للطلبة والباحثين والأساتذة الوصول السهل إلى المعرفة والمصادر الأكاديمية.

كما تضُم المكتبة الرقمية أكثر من 110 ألف وثيقة الكترونية متنوعة، تشمل كتب ديوان المطبوعات الجامعية، ومذكرات الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للتوثيق العلمي والتقني (CERIST). وكتب المجلس الأعلى للغة العربية، ومنشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. بالإضافة كذلك إلى قاعدة بيانات موسعة لبراءات الاختراع بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI).

وتتميز المكتبة الرقمية بواجهة حديثة وسهلة الاستخدام، وأدوات رقمية متقدمة تتيح البحث الذكي، والقراءة المباشرة، والتحميل عبر مختلف الأجهزة، مع نظام اشتراك سنوي رمزي قدره 300 دينار جزائري يمنح للطالب الولوج إلى جميع الوثائق الإلكترونية المتاحة. وكدا تحميل الكتاب الالكتروني حاليا بالدينار الجزائري وكما يمكن اقتناء الكتب الاكترونية على الخط بالدولار بداية من شهر نوفمبر على المستوى العالمي.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الخطوة تشكّل لبِنة أساسية في مسار التحول الرقمي للتعليم العالي في الجزائر. وتجسيدًا لرؤية الدولة في رقمنة المعرفة وإتاحتها للجميع. كما تصبو الوزارة وديوان المطبوعات الجامعية إلى الوصول إلى خمس مئة ألف وثيقة الكترونية بحلول سنة 2027. في هدفٍ طموح يعكس إرادة التطور، والرغبة في التأثير الإيجابي، وصناعة مستقبل جامعي رقمي.

