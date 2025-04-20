التعليم العالي.. إطلاق المنصة الوطنية لطلب خبرة الدروس عبر الخط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، في بيان لها، عن إطلاق المنصة الوطنية لطلب خبرة الدروس عبر الخط، والموجهة للأساتذة الراغبين في تقييم دروسهم للحصول على شهادة “تدريس عبر الخط”.

و أوضح ذات المصدر، أن إطلاق اللجنة الوطنية للتعليم العالي عن بعد لهذه المنصة يندرج في. إطار دعم وتحسين جودة هذا النوع من التعليم.

ويتم التسجيل من خلال الدخول إلى المنصة عبر الرابط : https://oce.umc.edu.dz/. و هذا الإجراء موجه خصيصا للأساتذة الذين يدرسون مواد تعليمية عن بعد. ويرغبون في الحصول على شهادة الدروس عبر الخط من اللجنة الوطنية، وفق البيان نفسه.

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