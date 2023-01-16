التعليم العالي: إطلاق مشروع “سينما الجامعة” غدا الثلاثاء

من المقرر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون، مشروع “سينما الجامعة” غدا الثلاثاء. وهذا بهدف تحسين الحياة الطلابية وترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي.

كما أفاد، بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن “إطلاق فعاليات هذا المشروع والقوافل السينمائية، سيتم من جامعة أمحمد بوقرة بومرداس”. “ليتم تعميم فعاليته على مستوى عددا من المؤسسات الجامعية والخدماتية في بومرداس، البويرة، البليدة، تيبازة، تيزي وزو، المسيلة، وسطيف”.

في حين، تندرج هذه التظاهرة الثقافية في إطار “تحسين الحياة الجامعية وترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي”. وكذا “تشجيع الجامعة على الانفتاح أكثر على محيطها الثقافي والفني”. كما سيتم عرض فيلمين من إنتاج وطني في القاعات المعدة لهذا الغرض وذلك بحضور ومشاركة الأساتذة والطلبة والمختصين”. “التابعين لمؤسسات التعليم العالي والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري باعتباره الشريك الأساسي في هذه التظاهرة الفنية والثقافية”.

ودعت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أعضاء الأسرة الجامعية إلى ضرورة توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذه المبادرة الفنية.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مصالحة تدرس امكانية حصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت. وقال الوزير، “فكرة الحصول على شهادتين في نفس الوقت هي في طور الدراسة”.

وأوضح الوزير، أن التسجيل في المسارين لحامل شهادة البكالوريا، قد يكون في نفس المؤسسة والقسم أو يكون عن طريق التعليم عن بعد أو التعلم الحضوي.

مضيفا أن الهدف من هذا الإجراء، هو تجويد التعليم العالي من أجل أن ينخرط خريجي الجامعات في مجال اللغات انخراطا سلسا في الحياة المهنية.خاصة وأن سوق التشغيل يتغير من سنة إلى اخرى.