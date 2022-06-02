التعليم العالي.. إعلان هام بخصوص المصادقة على الوثائق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن تمديد أيام العمل على مستوى مديرية المعادلات والشهادات بالوزارة.

كما أشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنه يتوجب على المعنيين عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض عبر موقع الوزارة.

في حين، أوضحت الوزارة أن أيام العمل، أصبحت طول الاسبوع من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية منتصف النهار. وذلك من الأحد إلى الخميس بغية تلبية الطلبات في ظروف مريحة.

كما جاء في بيان القطاع “نظرا للطلبات الكثيرة للمصادقة على الوثائق البيداغوجية من كشوف النقاط والشهادات”. “التي تمنحها مختلف المؤسسات، خاصة مع نهاية السنة الجامعية 2021/2022”.

“فإنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم المعنيين أنّه يتوجّب التسجيل عبر المنصّة الرقميّة المعدّة لهذا الغرض عبر موقع الوزارة”. و”أنّ أيام الاستقبال، على مستوى مديرية المعادلات والشهادات بالوزارة، للتصديق على هذه الوثائق، التي كانت يومي الاثنين والخميس”. قد “مدّدت لكل أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية منتصف النهار، وذلك من الأحد إلى الخميس”. و”ذلك بغية تلبية هذه الطلبات في ظروف مريحة”.