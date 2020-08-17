التعليم العالي.. إمكانية إستئناف إجراء الإمتحانات بصفة حضورية بدءًا من الفاتح سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إمكانية إستئناف إجراء الإمتحانات بصفة حضورية بدءً من الفاتح سبتمبر.

وأفادت الوزارة، في مذكرة وجهتها إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، أنه وإبتداء من الفاتح من سبتمبر 2020 سيكون هناك إمكانية استئناف إجراء الإمتحانات بصفة حضورية.

وذلك وفقا للسلطة التقيرية لمدير المؤسسة مع ضرورة اقتصار العملية على التخصصات التي لا يتعدى فيها عدد الطلبة المسجلين 30 طالبا.

كما حددت الوزارة ايضا الفترة من 23 أوت إلى 31 أوت 2020 كتاريخ لإستئناف الدراسة حصرا بصيغة التعليم عن بعد لجميع الأطوار والسنوات.

أين سيتم خلال نفس الفترة ايضا إستئناف مناقشة مذكرات الماستر واطروحات الدكتوراه وأعمال التأهيل الجامعي.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين في هذه الحالة على مدير المؤسسة الجامعية المعنية إعاد مخطط كامل يبلغ إلى الطلبة المعنيين ومدير الخدمات الجامعية المعني بصفة مسبقة.

كما أكدت ذات المذكرة على الإبقاء على المنع الإستثنائي لتنظيم أي نشاط بصفة حضورية داخل مؤسسات التعليم ما، تلك المشار إليها اعلاه وذلك إلى غاية اشعار آخر.

وذكرت مذكرة الوزارة في مذكرتها بالنسخة النهائية من البروتوكول المتضمن الطريقة العملياتية لتسيير نهاية السنة الجامعية 2019-2020، والذي تم اعتماده رسميا من قبل اللجنة العلمية المختصة.

وأوضحت الوزارة ان أحكام البروتوكول فقد كانت محل عرضي من طرف الوزير على مستوى مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 اوت 2020.