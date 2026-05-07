التعليم العالي: اقتصاد 100 مليار سنتيم من خلال اعتماد منصة حجز الوجبات

وأوضح، وزير التعليم العالي، خلال رده على الأسئلة الشفوية، أنه تم اقتصاد 1 مليار دينار جزائري أي ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم في غضون 30 يوما.

وتدخل -يضيف الوزير- في مجال الحكامة الرشيدة وترشيد النفقات بفضل الرقمنة التي اعتبرها من بين المقاربات. التي تمكن من تحسين الخدمات طبقا لمجهودات الدولة اتجاه المتعلمين من أجل أن يقودوا قاطرة الجزائر المنتصرة والجديدة.

