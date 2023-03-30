التعليم العالي.. التوقيع على 13 شهادة التزام ما بين كليات طب وملحقات
أشرف وزير التعليم العالي، كمال بداري، اليوم الخميس، على مراسيم التوقيع على 13 شهادة التزام ما بين 8 كليات طب للجامعات الكبرى. وملحقات التابعة لثلاثة عشر جامعة تحضيرا لاعتمادها.
كما حضر مراسم التوقيع، رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب. ويتعلق الأمر، بكل من الجامعات سعيدة، المسيلة، أدرار، بسكرة، جامعة الجلفة، بومرداس، تيبازة، الواد، تيارت، الشلف، معسكر، أم البواقي، سكيكدة.
وتأتي الاتفاقيات، من أجل تخفيف الضغط المسجل على كليات الطب الكبرى وخلق نشاط طبي نوعي. وتحسين التغطية الصحية في الجزائر. وعناية طبية راقية للمواطنين.
اطلاق 6 منصات رقمية جديدة
وأطلق الثلاثاء الماضي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 6 منصات رقمية جديدة. ليصبح العدد الإجمالي للمنصات التي تم اطلاقها 29 منصة من مجموع 46 منصة .
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها على هامش إطلاق المنصات الست”6″، أن هذه الخطوة تأتي من أجل تبني المخطط الرئيسي للبحث العلمي .
كما قال الوزير أن المنصات الرقمية تتيح فرص خدماتية للفواعل الجامعية. وتتمحور المنصات في معظمها حول تسهيل نجاح الطالب. في مختلف مراحل مساره التكوني من التوجيه إلى التخرج إلى الإنخراط في الحياة المهنية .
و كذلك في مجال الابتكار البيداغوجي وعصرنة الحوكمة في مختلف جوانهبها .
وتخص المنصات توجيه طلبة الثانويات الجديد المقبلين على اجتياز البكالوريا ، إضافة الى رقمنة الإيواء في مجال الخدمات الجامعية ،وكذا منصة تخص الحياة المهنية للفواعل الاجتماعية خاصة الاساتذة والعمال ، ومنصة تخص الرقمنة البيداغوجية بمعنى عصرنة واستعمال الابتكار البيداغوجي .