التعليم العالي: الدراسة بالجامعات إلى غاية السادسة مساء

كشفت مراسلة تحصلت “النهار اون لاين “على نسخة منها، أن وزير التعليم العالي، ممتعظ من بعض مديري المؤسسات الجامعية. الذين لا يطبقون التعليمات الخاصة باستغلال الزمن البيداغوجي الى الساعة السادسة مساء.

كما جاء في المراسلة ” لقد لفت انتباهنا من خلال التقارير الميدانية بأن بعض المؤسسات الجامعية لازالت لم تطبق التدابير. ذات الصلة بالاستغلال الكامل والأمثل للزمن البيداغوجي .”

وطلب الوزير من جميع المؤسسات الجامعية والخدماتية التي لم تطبق هذا الإجراء إلى تدارك الوضع عن طريق برمجة الأنشطة البيداغوجية. والعلمية والثقافية طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت وإلى غاية السادسة مساء مع ضرورة التنسيق مع مديريات الخدمات الجامعية من أجل تكييف تأدية الخدمات الموجهة للطلبة .