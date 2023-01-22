التعليم العالي: الشروع في لقاءات من أجل عصرنة الجامعة

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، أن فريق العمل المكلف بعصرنة الجامعة لاسيما على الصعيد البيداغوجي، قد شرع من خلال لجان تفكير، في عقد لقاءات ضمت مختلف الفواعل المعنية بهذا الملف.

كما أوضح البيان أنه “في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى عصرنة الجامعة, لاسيما على الصعيد البيداغوجي، شرع فريق العمل المكلف بهذه العملية، من خلال تشكيل لجان للتفكير والاقتراحات، في عقد لقاءات مع الأسرة الجامعية”. “قصد ضمان انخراط واسع لهذه الفواعل (أساتذة، مسؤولون، طلبة، شركاء اجتماعيين، أولياء التلاميذ وممثلو الثانويات)”. وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 17 جانفي/يناير إلى غاية الثلاثاء 31 من نفس الشهر”.

وأضاف نفس المصدر أنه على ضوء هذه اللقاءات، سيتم عرض النتائج الأولية لهذه العملية بخصوص المشاريع المتعلقة بـ”إعادة تنظيم ميادين التكوين”. “استحداث أقطاب جامعية، تحضير شهادة مزدوجة. إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس 4 سنوات”. وخلص البيان إلى أن “كل لقاء مع فواعل المؤسسة الجامعية، سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع الملاحظات والاقتراحات المنبثقة عنه”.

ووجهت وزارة التعليم العالي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية، أمرتهم من خلالها بإدراج وحدة تعليمية في مجال الشفافية. والوقاية من الفساد ومحاربته.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التعاون المبرمة مع السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومحاربته .

وأمرت الوزارة بإدخال وحدة تعليمية أفقية ذات الصلة بالشفافية والفساد والوقاية منه، في مختلف مسارات التكوين المؤهلة. أو تقديم عروض تكوين في هذا المجال .

هذا وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،كمار بداري قد وقع إتفاقية إطار مع رئيسة السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بمقر وزارة التعليم العالي.