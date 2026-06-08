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التعليم العالي.. بداري يفتتح مركز التكنولوجيا والابتكار في أنظمة التعليم الافتراضي

بقلم أسماء
التعليم العالي.. بداري يفتتح مركز التكنولوجيا والابتكار في أنظمة التعليم الافتراضي
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أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري،  بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله، على مراسم افتتاح مركز التكنولوجيا و الابتكار في أنظمة التعليم الافتراضي.

و كان برفقة الوزير بداري، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالتربية و التعليم العالي و التكوين المهني والثقافة إلياس زرهوني.

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