التعليم العالي.. بداري يفتتح مركز التكنولوجيا والابتكار في أنظمة التعليم الافتراضي
بقلم أسماء
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله، على مراسم افتتاح مركز التكنولوجيا و الابتكار في أنظمة التعليم الافتراضي.
و كان برفقة الوزير بداري، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالتربية و التعليم العالي و التكوين المهني والثقافة إلياس زرهوني.
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