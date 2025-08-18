التعليم العالي..بيان هام للطلبة الجدد !

أعلمت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025 عن تخصيص الفترة الممتدّة من 19 إلى 23 أوت للحالات الخاصة.

وتشمل تغيير التّوجيه في نفس المدينة الجامعية أو خارجها، أو تغيير التوجيه بهدف التسجيل في المدارس العليا للأساتذة وملحقاتها. وكذا نقاط التّكوين الموطّنة في الجامعات، حسب عدد المقاعد البيداغوجيّة الشّاغرة.

وحسب منشور وزير التعليم العالي، فإن إيداع الطلبات يكون حصريّا عبر البوّابة الالكترونيّة : https://progres.mesrs.dz/webetu . أو مسح رمز الاستجابة السّريع الظّاهر في الصّورة أدناه.