التعليم العالي.. تحديد القواعد العامة المطبقة في عملية التسجيل الأولي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القواعد العامة المطبقة في عملية التسجيل الأولي. وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية 2023-2024، وذلك من خلال المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 4 يوليو 2023.

كما يهدف هذا المشور الذي وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري. وتم نشره مؤخرا بموقع الوزارة، إلى توجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2024. في حين، يسمح لهم ولحاملي شهادة أجنبية معادلة بالالتحاق بالتعليم العالي.

ويتيح ذات المنشور للحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا فرصة “التسجيل في مسار تكويني حضوري أو عن بعد”. “طبقا للتنظيم المعمول به. إضافة إلى إمكانية متابعة مساريين تكوينيين مختلفين بالتوازي، إذا رغبوا في ذلك. حسب عروض التكوين المتوفرة وشروط الالتحاق بها والمقاعد البيداغوجية المتوفرة”.