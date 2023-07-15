التعليم العالي.. تدعيم عرض التكوين الوطني بهذه المجالات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، عن تدعيم شبكة المدارس العليا للأساتذة. وهذا بإنشاء مدرسة عليا للأساتذة بولاية سعيدة.

وفي إطار تدعيم عرض التكوين الوطني، أشار وزير التعليم العالي خلال ندوة صحفية، على إدراج 6 نقاط تكوين عن بعد. 3 أكاديميات، و3 مهنية. وادراج 6 مسارات تكوين في إطار الشهادة المزدوجة 11 اكاديمية ومهنية.

كما سيتم استحداث 5 نقاط تكوين في الصيدلة، 7 نقاط تكوين في علوم البيطرة. 14 ملحقة للطب. 40 نقطة تكوين مهندس في العلوم الفلاحية. 3 نقاط تكوين في التعليم المشترك للمهندس في العلوم والتكنولوجيا. استحداث 4 نقاط تكوين في التعليم المشترك للمهندس في الإعلام الآلي. 42 نقطة تكوين في المسارات المخصصة حصريا لحاملي شهادة البكالوريا شعبة تقني رياضي استحداث 7 نقاط تكوين أستاذ تعليم ابتدائي في التربية البدنية والرياضية. استحداث 8 نقاط تكوين أستاذ تعليم ابتدائي في اللغة الانجليزية. 34 نقطة تكوين جديدة. من بينها 7 نقاط تكوين ممهننة في ميدان العلوم والتكنولوجيا علوم المادة الرياضيات والاعلام الآلي، علوم الارض والكون الهندسة المعمارية عمران ومهن المدينة العلوم الانسانية والاجتماعية.