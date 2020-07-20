التعليم العالي.. ترقية 599 من أستاذ محاضر قسم “أ” إلى رتبة أستاذ

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن ترقية 599 من أستاذ محاضر قسم “أ” إلى رتبة أستاذ من مجموع 740 مترشحا في جميع التخصصات أي بنسبة 80.94 بالمائة.

ولدى إعلانه عن نتائج الدورة الثالثة والأربعين (43) للجنة الجامعية الوطنية، أوضح الوزير أنه “من بين 740 مترشحا لهذه الدورة في جميع التخصصات، وبعد دراسة دقيقة للملفات في اللجان الفرعية لكل تخصص تم ترقية 599 من أستاذ محاضر قسم “أ” إلى رتبة أستاذ أي بنسبة 80.94 بالمائة من مجموع المترشحين”، معبرا عن أسفه لتأخر انعقاد الدورة – التي كانت مقررة شهر يناير الماضي وذلك بسبب الوضع الصحي الذي عرفته البلاد – إلى الأسبوع الفارط.

وفي سياق ذي صلة، أكد بن زيان أنه بهذه الترقية أصبح العدد الإجمالي للأساتذة 8.234 أستاذ بعدما كان 7.635 أستاذ.

وبالمناسبة، أعطى الوزير نتائج الدورة حسب فروع التخصصات، حيث أحصى فرع التكنولوجيا 118 ناجح من 163 مترشح بنسبة 72.39بالمائة و العلوم الدقيقة 64 ناجح من 75 مترشحا بنسبة 85.33بالمائة وعلوم الطبيعة والحياة 65 ناجحا من 80 مترشحا بنسبة 81.25بالمائة فضلا عن 66 ناجحا من 85 مترشحا بنسبة 77.64بالمائة في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية.

وأضاف ذات المسؤول أن فرع العلوم الاجتماعية والانسانية أحصى 168 ناجح من 198 مترشح بنسبة 84.84بالمائة والآداب واللغات 59 ناجحا من 69 مترشحا بنسبة 85.50بالمائة والعلوم القانونية والإدارية 59 ناجحا من 70 مترشحا بنسبة 84.28بالمائة.