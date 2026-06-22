التعليم العالي.. تسجيل 6 أصناف جديدة من القمح والشعير

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن صدور قرار يتمثل في تسجيل أصناف جديدة من الحبوب “القمح والشعير” في الفهرس الرسمي للأصناف.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن هذا القرار يبرز دور الجامعة في تقديم حلول تخدم التنمية الوطنية. وتتمثل الأصناف الجديدة من القمح والشعير في

أصناف القمح الصلب

غورايا (GOURAYA)

إيثري (ITHRI)

إيتيج(ITIJ)

أصناف الشعير

ثيزيري (THIZIRI)

حبيبة (HABIBA)

ثافاث (THAFATH)

وأشار بداري في منشور له عبر الفايسبوك إلى أن هذا الاعتراف الرسمي هو “ثمرة جهود علمية دؤوبة تقودها الأستاذة ليلى مكليش من المدرسة الوطنية العليا الزراعية (ENSA). التي أثبتت مرة أخرى أن البحث في العلوم الفلاحية بالجزائر في مستوى عالٍ يليق بتطلعاتنا”. “هذه الإنجازات تُعزز سيادتنا الغذائية وتفتح آفاقاً واعدة للفلاح الجزائري، وتُرسّخ مكانة الجامعة في قيادة مشاريع ذات أثر وطني حقيقي”. كما قدم تهانيه قائلا “ألف مبروك للأستاذة ليلى مكليش وفريقها البحثي”.

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