التعليم العالي.. تفعيل خاصية الطعن  عبر المنصة الرقمية Webetu

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، عن تفْعِيل خاصِّيّة تقْدِيم الطّعْن الآنيّ عبر الخط على التطبيق الرقمي .Webetu وهذا فِي حالة خطأ نتج أثْناء صّب العلامة ، أو أثْناء حِساب المعدّل. وذلِك بعد تحديث التطبيق على متجر (Google play store).

ويدخل التطبيق في إطار التّدابير الراميةِ إِلى رقْمنة كلّ العملِيّات الخدماتِيّة والبِيداغوجِيّة، للطّلبة الجامِعِيِّين. لا سِيما بعْد إظهار العلامات المرْصودة مِنْ قِبل الأساتذة في النِّظام المعلوماتي المدْمج ( Progres )، على التّطْبِيق الرّقْمي للطّالِب ( Webetu)

كما يجب على الطلبة اختيار خانة علامات الامتحانات في الواجهة الرئيسية للتطبيق، ثم اختيار السداسي. والنّقر المزدوج على العلامة لتقديم طلب الطعن. واختيار سبب الطعن ( عدم ظهور النقطة / خطأ في رصد النقطة ). النقر على : مواصلة تأكيد طلب الطعن.