التعليم العالي.. تمديد آجال تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن تمديد أجال تأكيد التسجيلات الأولية للمتحصلين على البكالوريا 2023. وهذا إلى غاية الساعة 18.00 سا من يوم الثلاثاء 25 جويلية.

كما فتحت وزارة التعليم العالي، الأرضية الرقمية لتأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا، أمس الأحد بداية من السادسة مساء. وهذا عبر المنصة الإلكترونية.

وسيكون تاريخ معالجة الرغبات من 25 جويلية إلى 01 أوت 2023. أما الإعلان عن نتائج الرغبات فقد حدد يوم 01 اوت 2023 .وعن التسجيلات نهائية حددت من 05 أوت إلى 10 أوت 2023.

وذكرت الوزارة انه يجب التقيد بهذه التواريخ لأنه لا يقبل أي تأخر عليها .