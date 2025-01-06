التعليم العالي: تمديد فترة التسجيلات لإعداد مشاريع التخرج إلى 20 فيفري

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى مديري المؤسسات الجامعية أمرتهم من خلالها بتمديد آجال التسجيل في إعداد. مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية - مؤسسة ناشئة.

وحسب التعليمة فقد تم التمديد إلى غاية 20 فيفري 2025. بالنسبة للجامعات والمراكز الجامعية و 30 مارس 2025 بالنسبة للمدارس الوطنية والمدارس العليا.

كما أكدت الوزارة بضرورة الحرص على تسجيل 80% من مشاريع تخرج الطلبة. ضمن القرار الوزاري رقم 1275 من الكليات التقنية التكنولوجيا العلوم الاعلام الآلي. و 20 من كليات العلوم الإنسانية (اقتصاد حقوق علوم إنسانية، لغات)

ويأتي هذا تكريسا لمسعى الوزارة في خلق المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على مستوى المؤسسات الجامعية، والذي يهدف الى المساهمة في انشاء 20 ألف مؤسسة ناشئة في أفق سنة 2029، تماشيا مع تطلعات الحكومة.