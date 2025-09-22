التعليم العالي: تنظيم مسابقة الدكتوراه تشمل 4012 منصبا ماليا جديدا

أعلن عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، عن تنظيم مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية الجديدة. تشمل 4012 منصبًا ماليًا. موزعة على جميع التخصصات والمؤسسات الجامعية. مع منح كل مؤسسة حرية تحديد تاريخ إجراء المسابقة، على أن تنطلق إجمالاً بداية أكتوبر المقبل.

وأشار داودي في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أن عملية الترشح والمشاركة ستكون بشكل رقمي كامل. مع اعتماد نصوص تنظيمية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. على أن يتم الالتحاق والتوظيف رسميًا في شهر نوفمبر بالنسبة للناجحين.

وفي مجال التكوين الطبي، تم فتح 5095 منصبًا جديدًا، من بينها أكثر من 480 منصبًا مخصصًا لطلبة الجنوب. للالتحاق بالدراسات الطبية، أي بزيادة قدرها 34 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

كما أبرز داودي أهمية الجامعة في التكوين المتواصل استجابة للتحولات العلمية والتقنية المتسارعة. مؤكدًا أن التكوين المستمر أصبح ضرورة للمتخرجين الراغبين في تحيين معارفهم ومهاراتهم. وأضاف أن الجامعة باتت توفر عروضًا تكوينية مرنة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي جانب الهياكل، أشار داودي إلى أن القطاع يعيش حالة “راحة هيكلية”، بعد استلام 28 ألف مقعد بيداغوجي جديد. ليبلغ العدد الإجمالي قرابة 1.9 مليون مقعد، مع فائض يُقدر بـ100 ألف مقعد.

أما في مجال الإيواء. فقد أصبحت الجامعة الجزائرية تتوفر على 556 ألف سرير، عقب دخول 25 إقامة جامعية جديدة الخدمة. ما وفر فائضًا بـ100 ألف سرير. وقد رافق ذلك تحسين في الخدمات المرافقة من مطاعم ونقل. ونشاطات ثقافية ورياضية، بما يعزز من جودة حياة الطلبة.