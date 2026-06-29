التعليم العالي.. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجزائر وألمانيا

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفدا من جامعة جاد بألمانيا، يترأسهم رئيس الجامعة البروفيسور مانفرد فيسنسي، مرفوقا بنائبه وثلاث عمداء.

وجاء هذا الاستقبال عقب التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة الجزائر1 و جامعة جاد بألمانيا. والتي سيتم من خلالها تجسيد مشروع الشهادة المزدوجة لفائدة طلبتنا وطلبة من ألمانيا.

كما ستسمح هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الجامعتين، من خلال تنظيم التظاهرات العلمية. المشتركة في التخصصات الدقيقة، وكذا الرفع من مستوى الحركية لمختلف مكونات الأسرة الجامعية في الاتجاهين.

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